Уральские синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Существенных осадков в регионе не предвидится. Фото: Галина Соловьева

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. Существенных осадков в регионе не предвидится.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 12 октября, в регионе ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +4….+9 (при прояснении до -1). Днём потеплеет до 10-15 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Во вторник, 13 октября, синоптики обещают также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5, днём – 9…14.

К середине недели на Среднем Урале могут пойти небольшие дожди (на севере до умеренных). Температура воздуха в среду ночью составит +3…+8, а днём – 10…15. Ветер 4-9, днём с порывами до 15 м/с.

Что касается Екатеринбурга, то здесь как и в целом по области первые три дня новой недели будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха с понедельника по среду будет держаться с районе 6…8 градусов ночью и 13…15 в дневные часы.