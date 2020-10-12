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Общество / Природа
12 октября 2020, 14:58

В Екатеринбургский зоопарк прибыл тропический енот кинкажу

кинкажу

В Екатеринбургский зоопарк прибыл кинкажу из Ярославля. Фото: архив Екатеринбургского зоопарка.

В столицу Урала из Ярославля привезено экзотическое животное – кинкажу. Сейчас новый питомец Екатеринбургского зоопарка находится на карантине.

Известно, что кинкажу прибыл в аэропорт Кольцово вчера, 11 октября. Там же специалистами отдела госветнадзора был проведён ветеринарный контроль. Нарушений не выявлено, информирует Россельхознадзор по Свердловской области. 

"Подконтрольный груз ввезён в одноразовой клетке с соблюдением температурного режима", – говорится в сообщении. Отмечается, что после досмотра и оформления сопроводительных документов животное направлено в зоопарк.

В пресс-службе зверинца "Областной газете" рассказали, что кинкажу будет находиться на карантине в течение 30 дней. По истечении данного срока его смогут представить посетителям. Изданию также уточнили, что более подробная информация о новом подопечном появится на неделе.

Стоит сказать, что первые кинкажу в зоопарке появились 16 лет назад. Пара тропических енотов – Костя и Катя – стали питомцами зверинца в июне 2004 года. Уже спустя год у молодой пары родился первенец – это был первый приплод, полученный в зоопарках России.

С тех пор детёныши кинкажу появляются на свет практически ежегодно. По традиции всех малышей тропических енотов в Екатеринбурге называются в честь родителей, на букву "К". Четырнадцатого детёныша кинкажу, рождённого в 2019 году, назвали Каем.

Кинкажу – хищное млекопитающее из семейства енотовых, обитающее в Центральной и Южной Америке. Днём спит в дуплах, ночью подвижен и лазает ловко по деревьям, ища себе пищу. В пищу употребляет фрукты, насекомых, нектар, мелких животных. Любит мёд, разоряет пчелиные ульи, используя свой длинный язык.

Напомним, в этом году зоопарк отмечает своё 90-летие. В качестве подарков зверинец ждал прибытия новых питомцев. О каких животных идёт речь, не уточнялось. 

Добавим, в юбилейный год учреждение столкнулось с трудностями, связанными с пандемией коронавируса: в течение нескольких месяцев оно было закрыто. Возобновить работу удалось только 25 июля. В июне зоопарк недополучил 18 млн рублей, в июле — 15 млн. В августе учреждению передали 5,5 млн рублей, которые были сэкономлены от празднования Дня города.

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Областная газета Свердловской области

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