На Средний Урал идут похолодание и мокрый снег

В ночь на воскресенье в Свердловской области ожидаются отрицательные температуры - до -1...-6°С. Фото: Оксана Жилина

В Свердловской области похолодает к выходным. Ожидаются ночные заморозки до -6°С и мокрый снег.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в пятницу 16 октября в регионе будет ещё тепло - до +10...+15°С. На крайнем севере столбики термометров поднимутся до +7°С. Местами пройдёт дождь. Сегодня также действует предупреждение МЧС сильном ветре, до 16-21 м/с.

В ночь на субботу похолодает до 0...+5°С, на севере - до -5°С. Возможны осадки в виде мокрого снега. Днём воздух прогреется лишь до +3...+8°С. Ветер западный, северо-западный до 5-10 и 18 м/с.

В ночь на воскресенье в Свердловской области ожидаются отрицательные температуры - до -1...-6°С. Осадки должны прекратиться. Столбики термометров поднимутся до +2...+7°С.

В Екатеринбурге в выходные будет не больше +4...+6°С. В субботу пойдёт мокрый снег, а в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют заморозки до -1...-3°С.

Подробный прогноз погоды на 16-18 октября:

Фото: Уральский гидрометцентр

Фото: Уральский гидрометцентр