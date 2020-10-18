В Свердловской области вновь объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области вновь объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Новая неделя начнётся на Среднем Урале с сильного ветра, дождя и мокрого снега.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 19 октября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 19 октября, в Свердловской области ожидается облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит -1…+4 (на севере до -6), днём потеплеет до 9…14 (на севере +3…+8). Ветер южный, юго-западный 5-10, днём с порывами до 15-18 метров в секунду.

Во вторник, 20 октября, в регионе сохранятся облачность с прояснениями, а также дождь и мокрый снег. Ночью - +1…+6 (на севере и в горах до -4). Днём - +5…+10. Ветер западный 3-8, с порывами до 14 м/с.

К середине недели погода не улучшится: свердловчан всё также ждут дожди и мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до +2…-3, а на севере и в горах до -6. Днём воздух прогреется до +2…+7. К среде ветер стихнет до 3-8 метров в секунду.

В Екатеринбурге в понедельник погода будет такой же, как и в целом по области – с дождями и мокрыми снегом, - только немного теплее. Ночью +2…+4, днём – +12…+14. Во вторник и в среду в столице Урала осадков не предвидится. К среде похолодает до 0…+2 ночью и +2…+7 в дневные часы.