На Среднем Урале растёт популяция медведей

В 2019 году в Свердловской области насчитывалось 4 225 медведей. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области становится всё больше бурых медведей. За последние годы число особей выросло более чем на 400.

По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, в 2015 году на Среднем Урале насчитывалось 3 763 медведя, а подсчёты 2019 года показали, что число особей достигло 4 225.

Сколько медведей живёт в регионе сейчас, станет известно по итогам анализа данных, собранных в охотничьих угодьях в ходе летних полевых подсчётов. На основании этих сведений будет определён лимит добычи медведей охотниками, который обычно осваивается только на 35-40%, передаёт департамент информполитики Свердловской области.

Численность особей специалисты устанавливают по замерам обнаруженных следов: суммируются все следы, не совпадающие более, чем на 0,5 см. Кроме того, при обходе угодий егерь отмечает на карте все найденные берлоги, «чесальные» деревья и места, где зверь кормится.

«Областная газета» неоднократно рассказывала о том, что дикие животные выходят из леса к людям. Причина этого заключается не только в том, что на зверей мало охотятся.

«В этом году медведи из-за жаркого лета не смогли нагулять жир на лесных ягодах, которых в лесу было мало, поэтому отправились питаться на ближайшие к городам, посёлкам и дачным товариществам свалки. Это создало определённые неудобства жителям, поэтому департамент вынужден рассматривать каждый случай выхода дикого зверя к людям и принимать индивидуальное решение о его дальнейшей судьбе», – рассказал Александр Кузнецов.

Как писала ранее «ОГ», в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира считают: если медведь хоть один раз вышел к людям, он придёт снова. Поэтому выходом из ситуации может стать отстрел.

О том, что делать, если в населённый пункт наведался медведь, и как поступать при встрече со зверем, можно прочитать здесь.