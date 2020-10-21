Осенью в три свердловских водоёма выпустят 15 тысяч мальков белого амура

На приобретение мальков белого амура в рамках нацпроекта из областного бюджета затрачено около 450 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов

В конце октября в три водоёма Свердловской области выпустят почти 15 тысяч мальков белого амура. Зарыбление пройдёт в рамках реализации национального проекта «Экология».

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в Верхне-Сысертское водохранилище в природном парке «Бажовские места» выпустят 4977 штук белого амура. По пять тысяч мальков будет выпущено в озеро Балтым и в Невьянский пруд, которые также расположены на особо охраняемых природных территориях областного значения.

На приобретение мальков белого амура в рамках нацпроекта из областного бюджета затрачено около 450 тыс. рублей.

Все работы по зарыблению в Свердловской области пройдут под контролем специалистов областного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов ФГБУ «Главрыбвод» и специалистов Федерального агентства по рыболовству.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, зарыбление водоёмов повышает их рекреационное и рыбохозяйственное значение.

Напомним, что в прошлом году девять тысяч мальков белого амура выпустили в Верхне-Сысертское, Исетское и Волчихинское водохранилище.