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Общество / Природа
22 октября 2020, 08:45

Снег, заморозки до -9°С и гололёд ожидают свердловчан в конце недели

снег, начало зимы в городе

В Екатеринбурге 22 и 24 октября будет идти снег. Фото: Галина Соловьёва.

Конец недели на Среднем Урале будет снежным. Также ожидаются заморозки до -9 °С и гололёд.

Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, сегодня, 22 октября, в большинстве районов Свердловской области выпадет снег. Температура воздуха днём составит -2...+3 °С. Ветер будет северо-западный - 4-9 м/с.

Ближайшей ночью местами ожидается кратковременный снег, а днём 23 октября - переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут -9...-4 °С, днём -4...+1 °С. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 3-8 м/с.

В ночь на субботу, 24 октября, также прогнозируют заморозки до -9...-4 °С и небольшой снег. Пройдёт он и днём, на юге - умеренный, в горах - возможен сильный. В отдельных районах образуются слабые гололёдные явления. Днём воздух прогреется до 0...+5 °С, при этом на севере области обещают минусовую температуру - до -3 °С. Ветер в этот день будет юго-восточным, 5-10 м/с.

В Екатеринбурге сегодня и в субботу будет идти снег и мокрый снег, температура воздуха днём составит +1...+3 °С. В пятницу будет чуть холоднее (-1...+1 °С), зато без существенных осадков. Подробный прогноз погоды на 22-24 октября публикуем ниже.

Фото: Уральский гидрометцентр

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Областная газета Свердловской области

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