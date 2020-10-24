На Среднем Урале продлили предупреждение о мокром снеге и гололедице

При сильном снеге машину следует ставить в гараж или вдали от деревьев и линий электропередач. Фото: Александр Зайцев.

В воскресенье, 25 октября, местами в Свердловской области продолжит идти мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица.

В связи с этим спасатели просят граждан оставаться предельно осторожными. Пешеходам советуют надевать малоскользящую обувь, а автомобилистам - поменять летнюю резину у транспорта на зимнюю, соблюдать правила дорожного движения, при выборе скорости учитывать видимость на дороге.

"При сильном снеге машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража - вдали от деревьев. <...> Также опасность представляют линии связи и электропередач, так как налипание мокрого снега может привести к их обрыву", - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напоминаем, что о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщить по телефонам 101 или 112.

Ранее спасатели выпустили о предупреждение о непогоде на 24 октября. Синоптики обещали на сегодня мокрый снег, сильный ветер с порывами до 17 м/с и гололедицу.