В РАН заявили, что морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке

Ранее в акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа произошла массовая гибель морских животных. Фото с сайта Роскосмоса.

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил о том, что морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей на Камчатке.

По его словам, на Камчатке гибли донные организмы, а организмы, живущие в зоне заплеска, и придонные рыбы были «в достаточно хорошем состоянии».

«Морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», - передают слова Андрея Адрианова РИА Новости.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что специалисты ведомства провели около 5 тыс. исследования места экологической катастрофы на Камчатке. Эти исследования не выявили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к таким последствиям.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что в акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа произошла массовая гибель морских животных. По данному факту было возбуждено уголовное дело.