В 2020 году на Среднем Урале ликвидировали вдвое больше природных пожаров, чем в 2019-м

В тушении лесных пожаров были задействованы 2 494 человека и 430 единиц спецтехники. Фото: Станислав Савин.

В 2020 году в Свердловской области ликвидировали 513 природных пожаров. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Площадь возгораний составила более 10 тысяч квадратных метров, что в 4,5 раза превышает прошлогодний показатель. На увеличение числа природных пожаров в этом году повлияла жаркая и сухая погода. В 80% случаев возгорания произошли по вине человека.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, самым непростым месяцем с точки зрения пожароопасной обстановки стал июль. Пожары в этом году возникли, в частности, на территории Ивдельского, Гаринского, Карпинского и Сотринского лесничеств. В тушении огня были задействованы 2 494 человека и 430 единиц спецтехники.

Как передаёт департамент информполитики Свердловской области, пожароопасный сезон в регионе официально закрыт 26 октября. Лесничества начинают подготовку к следующему сезону.