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Общество / Природа
28 октября 2020, 14:13

Генпрокуратура не нашла на Урале чистых водоёмов

Ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества.

Ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества. Фото: Алексей Кунилов

Ни в одном из водоёмов Урала нет воды надлежащего качества. Об этом свидетельствуют данные мониторинга загрязнения окружающей среды.

Об этом в ходе межрегионального совещания по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ заявил заместитель генерального прокурора Игорь Ткачёв.

«По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества», - приводит слова Игоря Ткачёва ТАСС.

В надзорном ведомстве отметили, что это связано с «критически низким» процентом очистки стоков предприятий на территории Уральского федерального округа.

По словам заместителя генпрокурора, не на всех предприятиях региона осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, а к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации.

При этом Игорь Ткачёв всё же отметил, что вопросам охраны окружающей среды стало уделяться больше внимания как со стороны государственных структур, так и со стороны предпринимателей.

«В регионах приняты программы, призванные минимизировать антропогенную нагрузку. Ряд компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей природной среды», — отметил Игорь Ткачёв.

Областная газета Свердловской области

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