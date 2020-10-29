К выходным на Среднем Урале потеплеет до +7ºС

Сегодня днём температура воздуха в Свердловской области составит +1...+6ºС. Фото: Галина Соловьёва.

Во вторую половину недели на Среднем Урале потеплеет. Снега и других осадков не предвидется.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня днём в Свердловской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +1...+6 ºС. Ветер подует в западном направлении со скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

В пятницу, 30 октября, обещают переменную облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут -5...0 ºС, днём потеплеет до +1...+6 ºС. Ветер западный 4-9 м/с.

Последний день месяца тоже будет облачным, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит -4...+1 ºС, днём - +2...+7 ºС. Ветер западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге все три предстоящих дня будут облачными и без осадков. По ночам ожидается около 0 ºС, днём воздух будет прогреваться до +3...+5 ºС, а в субботу и до +4...+6 ºС. Сегодня ветер будет дуть в западном направлении 6-11 м/с, а при порывах его скорость достигнет 14 м/с, в следующие два дня ветер станет спокойнее - 4-9 м/с.

Напомним, ранее "Областная газета" писала о том, что в оставшиеся дни октября и в первые пять дней нового месяца активные циклоны будут обходить Урал стороной. В этот период ожидается повышенное атмосферное давление.