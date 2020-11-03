Выходной 4 ноября станет самым тёплым на неделе на Среднем Урале

После среды дневная температура воздуха на Среднем Урале начнёт опускаться и к воскресенью, 8 ноября может достигнуть 0°С. Фото: Галина Соловьёва

В День народного единства 4 ноября воздух в Свердловской области прогреется до +8°С. Среда станет самым тёплым днём в первую ноябрьскую неделю.

По данным уральских синоптиков, в ближайшие две ночи ожидаются заморозки. В ночь на 4 ноября - до -5°С, в ночь на 5 - до -3°С. Осадков в виде дождя и снега не предвидится. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

После среды дневная температура воздуха на Среднем Урале начнёт опускаться и к воскресенью, 8 ноября может достигнуть 0°С.

"В первую ноябрьскую пятидневку активные циклоны будут обходить Урал стороной, атмосферное давление в регионе ожидается повышенным. Больших осадков не предполагается. Температура воздуха продолжит незначительно колебаться в диапазоне ±4°С, превышая обычные для этой поры значения на 2-3°", - рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что начавшаяся неделя будет короче на один день. Это связано с дополнительным выходным в честь Дня народного единства. Рабочая неделя будет разделена выходным на рабочие понедельник - вторник (2 и 3 ноября) и четверг - пятницу (5 и 6 ноября).