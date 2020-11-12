На Средний Урал идут морозы до -20°С

В ночь на 14 ноября синоптики прогнозируют морозы до -20°С. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловскую область к выходным придёт похолодание до -20 °С. В начале следующей недели также ожидаются отрицательные температуры.

Снег продолжится. Сейчас высота снежного покрова на Среднем Урале составляет от 4 до 11 см, в горах - до 15 см.

"В ближайшие двое суток по территории Зауралья пройдёт циклон, который направляется к нам с полуострова Ямал. В зону его влияния попадут в основном Свердловская и Курганская области, в меньшей степени — Пермский край и Челябинская область. Циклон добавит снежка, затянет порцию холодного арктического воздуха. Температура в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели существенно понизится: 14-16 ноября ожидается ночью -13...-18 °С, днём -8...-13 °С", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По её словам температура воздуха в начале ноября превышала норму на 4-5°, составив в среднем +1,-1 °С.

Добавим, что с каждым днём будет всё больше холодать. 12 ноября ожидается до -1...-6 °С. Местами пройдёт умеренный снег, будет наблюдаться гололедица. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до -4...-9 °С, при прояснении до -16 °С. Днём столбики термометров будут на отметке в -4...-9 °С.

В ночь на 14 ноября синоптики прогнозируют морозы до -20 °С. Днём ожидается до -8...-13 °С. Ветер сменится на северный, 4-9 м/с.

В Екатеринбурге к субботе дневная температура воздуха опустится до -8...-10 °С, ночная - до -10...-12 °С. Фоторепортаж с улиц снежной столицы Урала можно посмотреть здесь.

Фото: Уральский гидрометцентр