Прокуратура Новоуральска проверит информацию о нефтяном пятне на реке Талая

Прокуратура Новоуральска проверит информацию о нефтяном пятне в реке Талая. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении водоёма в Новоуральском ГО. В акватории реки Талая (возле дома № 14 по ул. Монтажников) было обнаружено нефтяное пятно.

Соответствующая видеозапись была размещена в соцсетях, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что к проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Они отберут пробы воды, а также установят размер ущерба, причинённый окружающей среде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, ранее появилась информация о загрязнении Исети (Екатеринбурге, в районе ул. Юмашева). Однако после обследования водоохранной зоны и акватории реки специалисты сообщили об отсутствии следов нефтепродуктов в водоёме.

"Областная газета" уже рассказывала о появлении маслянистого пятна на Исети в 2019 году. Тогда его заметили неподалёку от Макаровского моста. Специалистами была организована проверка, отобраны пробы воды. Кроме того, проверялась информация о возможном загрязнении данной реки вблизи деревни Черноскутовой и села Новоисетского Каменского ГО.