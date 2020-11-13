Медведи Екатеринбургского зоопарка ушли в спячку

Медведи Екатеринбургского зоопарка легли в спячку. Фото: Екатерина Уварова.

С наступлением холодов бурые, белокоготные и гималайские медведи Екатеринбургского зоопарка стали впадать в спячку. Косолапые уже залегли в берлогах.

До весны посетители зверинца не смогут увидеть бурых медведей Ветку и Черныша, белокоготных – Карата и Чару, а также гималайских – Гая и Сойку. Однако не стоит забывать про Умку и Айну, которые, как и все белые медведи, в спячку не впадают. Они будут доступны для обозрения в течение всей зимы.

"В зоопарке медведи ложатся в спячку, нагуляв достаточное количество жира. Ветеринарные врачи и сотрудники секции хищных животных в течение зимы регулярно проверяют состояние здоровья всех спящих животных", – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Сезонная спячка у медведей характеризуется тем, что температура тела животного падает от 37° до примерно 31°C, частота дыхательных движений и общий уровень метаболизма снижаются. При беспокойстве сон легко и быстро может быть прерван. Неглубокая спячка также характерна для хищников умеренного пояса – енотов, енотовидных собак, барсуков.

Как ранее сообщала "Областная газета", в этом году медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки 5 марта. К людям они выходили в утренние часы, а к вечеру возвращались в тёплые берлоги.

По данным специалистов, за последние 10 лет самый ранний подъём у медведей был в 2016 году – они начали просыпаться в двадцатых числах февраля, а самый поздний – в 2011-м – в первых числах апреля.