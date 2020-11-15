В начале недели на Среднем Урале обещают морозную погоду без осадков

С понедельника по среду в Свердловской области будет морозно, а вот осадков не предвидится. Фото: Нина Георгиева

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. С понедельника по среду в Свердловской области будет морозно, а вот осадков не предвидится.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 16 ноября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Температура воздуха ночью опустится до -12…-17, а в горах и низинах до -22…-27 градусов. Днём потеплеет до -7…-12. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 17 ноября, синоптики также обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9…-14, днём -2…-7.

В среду в регионе сохранится переменная облачность, всё также преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до -7…-12, а днём поднимутся до -4…-9.

Что касается областного центра, то в Екатеринбурге первые три дня новой недели также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Понедельник станет самым холодным днём: по прогнозам синоптиков ночью похолодает до -15…-17, днём -8…-10.

Дальше в столицу Урала придёт небольшое потепление: во вторник прогнозируется -9…-11 ночью,-3…-5 днём. В среду - -7…-9 и -4…-6 соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловскую область к этим выходным придёт похолодание до -20 °С.