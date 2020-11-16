На Урале выявили нарушения при добыче породы на горе Кабацкая

Муниципальное бюджетное учреждение самовольно пользовалось недрами без лицензии. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области природоохранная прокуратура выявила нарушения в ходе добычи горных пород на горе Кабацкая. Муниципальное бюджетное учреждение самовольно пользовалось недрами без лицензии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, проверка соблюдения законодательства о недрах на горе Кабацкая в Нижних Сергах показала, что на горе расположено железобетонное сооружение, вокруг которого имеется открытая горная выработка, образовавшаяся в результате добычи общераспространённых полезных ископаемых - метаморфических горных пород.

Площадь горной выработки составила 4 241 кв. метр, а объём добытого грунта – 7 525 кубических метров.

При этом добытый грунт использовался МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» для отсыпки дорог. Однако лицензии на право пользования участками недр местного значения в границах горы Кабацкая у бюджетного учреждения не было.

Прокуратурой направлено исковое заявление в Нижнесергинский районный суд с требованием обязать МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства» восстановить земельный участок на горе Кабацкая в первоначальное состояние: до начала самовольной добычи полезных ископаемых.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.