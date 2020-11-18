Стало известно, кто очистит Черноисточинское водохранилище

Подрядчику предстоит провести чистку 84,6 гектара дна водоёма. Фото: Алексей Кунилов

Определена компания, которая очистит от донных отложений ложе Черноисточинского водохохранилища. Источником питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле займётся местная организация.

Речь идёт о МУП "Тагилстрой". Предприятие предложило за свои работы 441,2 миллиона рублей вместо 443,4 миллиона. Очитстка водохранилища в п. Черноисточинск будет вестись три года, до 20 октября 2023 года. Подрядчику предстоит провести чистку 85 гектаров дна. Объём вынимаемых донных отложений составит более 500 тысяч кубометров.

В этом году стало известно, что проект получил одобрение федеральных властей и что на очистку водохранилища из федерального бюджета будет направлено почти 450 миллионов рублей. Средства будут поступать в течение трёх лет. Работы будут профинансированы в рамках нацпроекта "Экология" по направлению "Сохранение уникальных водных объектов".

Напомним, что в 2016 году жители Нижнего Тагила обратили внимание на качество питьевой воды в водохранилище. Из-за того, что летом пруд обмелел, вода стала лучше прогреваться, и началось активное размножение сине-зелёных водорослей. Содержание аммиака в воде повысилось в 2,5 раза, свердловские санврачи рекомендовали не употреблять такую воду. В декабре того же года был утверждён комплексный план по реабилитации водохранилища. Кроме того, были внесены изменения в госпрограмму "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года". На тот момент предполагалось, что на очистку водоёма понадобится 300 миллионов рублей.