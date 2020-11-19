Стал известен план очистки Черноисточинского водохранилища

85 гектаров дна будут очищены от 500 тысяч кубометров донных отложений за три года. Фото: Алексей Кунилов

МУП "Тагилстрой" за три года очистит от донных отложений ложе Черноисточинского водохохранилища - источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Работы пройду в три этапа.

Контракт с местной компанией, выигравшей аукцион, заключат 30 ноября. До конца года подрядчик должен будет возвести стройгородок и подготовить площадку под складирование донных отложений. В 2021 и 2022 годах пройдёт очитска первого участка - в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. В 2023 году от донных отложений избавится второй участок водоёма - в районе шламонакопителя. Очитска Черноисточинского водохранилища должна завершиться 20 октября 2023 года.

85 гектаров дна будут очищены от 500 тысяч кубометров донных отложений. За эти работы МУП "Тагилстрой" получит 441,2 миллиона рублей. Ранее стало известно, что проект одобрен федеральными властями, на реализацию из федерального бюджета будет направлено почти 450 миллионов рублей.

"Первый транш федерального бюджета в размере четырёх миллионов рублей уже поступил в регион. Ход выполнения работ будут контролировать уполномоченные специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области", – передаёт департамент информполитики региона слова областного министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова.