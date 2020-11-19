В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра

Из-за усиления ветра на трассах Свердловской области ожидается ухудшение дорожных условий. Фото: Владимир Мартьянов

Уральские синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. Спасатели и дорожные службы призывают соблюдать меры предосторожности.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 19 ноября, а также 20 ноября, на Среднем Урале прогнозируется очень сильный ветер. Его порывы будут достигать 25-27 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий в ГУ МЧС России по Свердловской области обратились к жителям региона с просьбой быть предельно осторожными и выполнять рекомендации спасателей.

Так, во время сильного ветра не стоит находиться вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев. Также нежелательно оставлять открытыми окна и балконные двери. Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

С аналогичным предупреждением выступили и в Уралуправтодоре: из-за усиления ветра на трассах Свердловской области ожидается ухудшение дорожных условий. В связи этим водителям напомнили о необходимости соблюдать скорость и правила движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловскую область придёт небольшое потепление. 20 ноября воздух на Среднем Урале может прогреться до +2 градусов. Снега до конца недели не ожидается.