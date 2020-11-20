На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение. Фото: Алексей Кунилов.

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. Завтра, 21 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели просят граждан быть предельно осторожными. Пешеходам региональное ГУ МЧС России рекомендует держаться подальше от ненадёжных построек, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность также могут представлять элементы кровли, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Автолюбителям же советуют парковать транспортные средства подальше от рекламных щитов и деревьев.

О возникновении происшествий необходимо сообщать по телефонам пожарно-спасательной службы МЧС России - 101, единого номера вызова экстренных служб - 112.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придёт небольшое потепление. 20 ноября воздух на Среднем Урале может прогреться до +2 градусов. Снега до конца недели не ожидается.