В начале недели свердловчан ждёт по-зимнему тёплая погода

С понедельника по среду на Среднем Урале будет умеренно прохладно. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. С понедельника по среду на Среднем Урале будет умеренно прохладно.

По данным уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 23 ноября, в регионе ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -8…-13 градусов (при прояснении до -17). Днём потеплеет до -2…-7. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 24 ноября, синоптики обещают также облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, а днём местами возможен небольшой снег. Ночью -6…-11, днём -2…-7.

К середине недели погода не изменится: ожидается всё также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -6…-11, днём -2…-7. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду.

Что касается уральской столицы, то в Екатеринбурге в начале недели погода будет такой же, как и в целом по области. В понедельник синоптики обещают облачность с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночь составит -8…-10, а днём -2…-4.

Во вторник в среду в столице Урала ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в районе -7…-9 ночью и -2…-5 в дневные часы.