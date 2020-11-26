Уральские синоптики прогнозируют снег и морозные ночи в конце ноября

Такая погода сохранится до конца осени. Фото: Галина Соловьёва

В последние ноябрьские дни в Свердловской области пройдёт небльшой снег. По ночам будет холодать до -15°С.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 26 ноября, столбики термометров в регионе поднимутся до -5...-10°С. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В ночь на пятницу будет до -9...-14°С. Днём температура воздуха повысится лишь до -6...-11°С. В свердловских городах пройдёт снег.

В ночь на 28 ноября похолодает до -10...-15°С. Днём в субботу ожидается -7...-12°С. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Такая же погода сохранится в последние дни осени.

В Екатеринбурге в конце недели днём будет до -6...-9°С, ночью - до -8...-13°С.