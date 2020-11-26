Темы дня

Общество / Природа
26 ноября 2020, 08:06

Уральские синоптики прогнозируют снег и морозные ночи в конце ноября

Поздняя осень в Екатеринбурге

Такая погода сохранится до конца осени. Фото: Галина Соловьёва

В последние ноябрьские дни в Свердловской области пройдёт небльшой снег. По ночам будет холодать до -15°С.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 26 ноября, столбики термометров в регионе поднимутся до -5...-10°С. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В ночь на пятницу будет до -9...-14°С. Днём температура воздуха повысится лишь до -6...-11°С. В свердловских городах пройдёт снег.

В ночь на 28 ноября похолодает до -10...-15°С. Днём в субботу ожидается -7...-12°С. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Такая же погода сохранится в последние дни осени.

В Екатеринбурге в конце недели днём будет до -6...-9°С, ночью - до -8...-13°С.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.11.2020, 09:08 / Общество
В России начинаются пострегистрационные исследования второй вакцины от коронавируса
26.11.2020, 08:06 / Общество
Уральские синоптики прогнозируют снег и морозные ночи в конце ноября
26.11.2020, 07:46 / Спорт
Лионель Месси и Криштиану Роналду опубликовали снимки с Диего Марадоной
25.11.2020, 22:36 / Общество
Артемий Кызласов и Михаил Шилиманов частично признали вину в совершении коррупционного преступления
25.11.2020, 21:58 / Спорт
Скончался легендарный футболист Диего Марадона