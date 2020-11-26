На Урале прокуратура выявила нарушения при сливе фекальных стоков в реку

В Свердловской области природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению о сливе фекальных стоков в реку. Фото Владимир Мартьянов

В Свердловской области природоохранная прокуратура провела проверку по сообщению о сливе фекальных стоков в реку в посёлке Черноисточинск. ООО «Водоканал-НТ» сбрасывал сточные воды в границах заказника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в декабре 2019 года ООО «Водоканал-НТ» получило решение о предоставлении водного объекта в пользование, согласно которому предприятие осуществляет сброс сточных вод в ручей Безымянный.

В октябре 2020 года сотрудники природоохранной прокуратуры совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области провели выездную проверку, в ходе которой выявлен излив сточных вод ООО «Водоканал-НТ» шириной не менее одного метра. Стоки выливались прямо на землю, а затем попадали в ручей, протекающий по территории коллективного сада № 10 НТМК и впадающий в реку Чёрная.

Установлено, что излив расположен с северо-западной стороны посёлка Черноисточинск (в 250 метрах восточнее полигона ООО «Поток») в 93 квартале Черноисточинского участка Николопавловского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Нижнетагильское лесничество».

Этот участок входит в состав государственного ландшафтного заказника областного значения «Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и окружающими лесами».

Согласно данным лабораторных исследований Центра экологического мониторинга и контроля, в реке Чёрная выявлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Природоохранный прокурор внёс представление директору ООО «Водоканал - НТ» с требованием устранения нарушений природоохранного законодательства, а также направил материалы в органы полиции для дачи уголовно-правовой оценки. Кроме того, в отношении предприятия возбуждено административное дело по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды на особо охраняемых природных территориях).