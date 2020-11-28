В небе над Берёзовским появились разноцветные световые столбы

Световые столбы появились в небе над Берёзовским. Фото: Александр Петров.

Сегодня в небе над Берёзовским можно было увидеть разноцветные световые столбы. Уникальное природное явление удалось заснять местному жителю.

"Ехал домой и увидел нечто похожее на на северное сияние. Приглядевшись понял, что цветные столбы словно "вырастают" из фонарей. Впечатляющее зрелище", ‒ сказал Александр Петров.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказывала "Областной газете", с чем связано такое свечение. По её словам, световые столбы могут появляться из-за небольшого похолодания и наличия в атмосфере ледяных кристаллов. Они преломляют свет, исходящий от искусственного освещения города и создают свечение.

По данным сайта Уральского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 29 ноября, на территории Свердловской области ожидается до -14...-19ºС, а в горах и низинах до -24ºС.

Фото: Александр Петров