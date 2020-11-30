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Общество / Природа
30 ноября 2020, 16:50

В 2021 году в Екатеринбурге начнут благоустраивать три лесопарка

белочка

Обновления ждут Калиновский, Юго-Западный и Мало-Истокский лесопарки. Фото: Павел Ворожцов.

В следующем году в Екатеринбурге приступят к благоустройству трёх лесных парков. Сейчас идёт подготовка проектно-сметной документации.

Обновления ждут Калиновский, Юго-Западный и Мало-Истокский лесопарки. Работы там будут проводиться по заказу регионального министерства природных ресурсов и экологии. Цель проектов — развитие экологического туризма, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, в настоящее время в Екатеринбурге ведутся масштабные работы по реконструкции Шарташского лесопарка. Недавно был обнародован обновлённый мастер-план парка, рассчитанный на десять лет.

Как ранее рассказал «Областной газете» руководитель Дирекции лесных парков Вадим Александров, в настоящее время приоритетной для работников лесного хозяйства является задача по развитию существующих парков, а не созданию новых.

Областная газета Свердловской области

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