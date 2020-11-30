Смог накроет Свердловскую область до конца рабочей недели

Смог окутает Средний Урал на ближайшие четыре дня. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Уральские синоптики объявили НМУ первой степени опасности.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, смог окутает Средний Урал на ближайшие четыре дня, начиная с 20:00 30 декабря. Предупреждение о метеорологические условия, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей, будет отменено в 20:00 4 декабря.

Сегодня утром "Областная газета" сообщала о приходе морозов на Средний Урал в первые дни декабря. Температура воздуха может отклониться на 5-10 градусов от нормы и составить -20...-25 ºС.

В начале нынешней недели уральские синоптики обещают морозные дни (до -15ºС) и ночи (до -25 ºС). Осадков не предвидится. В некоторых районах области возможна изморозь, на дорогах гололедица.