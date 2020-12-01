Уральская авиакомпания помогла певице Шер спасти слона

Грузовая авиакомпания из Екатеринбурга была привлечена к спасению слона Каавана. Фото: Павел Ворожцов.

Грузовая авиакомпания из Екатеринбурга была привлечена к спасению слона Каавана. Животное, судьбой которого заинтересовалась известная певица, зоозащитница Шер, транспортировано из Пакистана в Камбоджу.

Самолёт Ил-76 ТД компании "Авиакон Цитотранс" перевёз живой груз вчера, 30 ноября. По данным пресс-службы авиакомпании, Кааван жил в зоопарке Исламабада 35 лет. Состояние его здоровья стало вызывать серьёзные опасения после смерти подруги-слонихи.

Животному пришла на помощь певица Шер – она добилась разрешения на его транспортировку из Пакистана в специализированный питомник в Камбодже, где он сможет свободно гулять и общаться с другими слонами. Для перевозки была нанята екатеринбургская авиакомпания, у которой имеется подходящий борт.

"Дело в том, что в герметичной грузовой кабине самолёта Ил-76 ТД есть возможность поддерживать такой уровень давления, который подходит для перевозки и людей, и животных", – пояснили в компании.

По словам экипажа, с перевозкой слона не возникло никаких сложностей. Тем более у авиакомпании есть успешный опыт транспортировки разных животных, в том числе крупногабаритных – дельфинов, лошадей, носорогов.

Кааван весь полёт находился в специальном контейнере, чувствовал себя нормально. Вес слона вместе с контейнером составил 9,8 тонны при максимальной норме перевозимого груза в 45 тонн. Животное сопровождали зоозащитники и врач. Во время перелёта Каавана подкармливали сахарным тростником.

Шер провожала слона в Исламабаде и встречала в аэропорту Сиемреап в Камбодже. На своей странице в Facebook певица сообщила, что путешествие Каавана к свободе станет документальным фильмом.

Kaavan's journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 Smithsonian Channel documentary... Posted by Cher on Friday, November 27, 2020

Добавим, на сегодняшний день "Авиакон Цитотранс" является одной из крупнейших грузовых чартерных авиакомпаний в России. Самолёты компании побывали более чем в 850 аэропортах 155 стран.