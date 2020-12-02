В Свердловской области выросла стоимость живых новогодних елей

В Свердловской области подорожала стоимость вырубки новогодних елей. Фото: Александр Зайцев.

С 16 по 31 декабря жители Свердловской области смогут законно срубить ель или сосну на новогодний праздник. По сравнению с прошлым годом, заплатить за живое дерево придётся больше.

Для похода за новогодней ёлкой нужно обратиться в ближайшее от дома лесничество, написать заявление и оплатить стоимость дерева. Цена одной ели до одного метра составит 57 рублей 7 копеек (в 2019 году стоимость такого дерева составляла 47 рублей 72 копейки), до 2 метров – 114 рублей 13 копеек (95 рублей 45 копеек), до 3 метров – 171 рубль 22 копейки (143 рубля 19 копеек), до 4 метров – 228 рублей 28 копеек, свыше 4 метров – 285 рублей 35 копеек.

После оплаты работник лесничества подготовит договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Документ позволит легально срубить и привезти домой свежее дерево. Заготовить таким образом можно не больше двух ёлок.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, молодые ели рубят на местах противопожарных разрывов, участках под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в подлежащих расчистке местах. То есть там, где хвойный молодняк в любом случае пришлось бы убирать. Таким образом, рубка не наносит ущерба лесному хозяйству.

В прошлом году свердловчане под руководством сотрудников лесничеств срубили 15 385 новогодних деревьев. Рекордсменами прошлого года по количеству выписанных хвойных деревьев стали Красноуфимское, Нижне-Сергинское, Свердловское и Сысертское лесничества, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Для сведения! Штраф за незаконно срубленную ель для физлиц может достигать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 40 тысяч рублей, а юрлица могут быть оштрафованы и на 300 тысяч рублей. Нарушителям также придётся оплатить ущерб за каждое срубленное дерево, а инструменты рубки будут конфискованы.

Добавим, раньше всех информация о вырубке елей появилась на сайте администрации Берёзовского городского округа. Для законной заготовки и транспортировки дерева предлагается обратиться по следующим адресам: 124-й квартал, 4а, ул. Пушкина, 80 и посёлок Лосиный, ул. Комсомольская, 2.