На Среднем Урале сохранится солнечная и морозная погода

Предстоящие ночи на Среднем Урале будут морозными - до -14...-19 ºС, в горах и низинах до -25 ºС. Фото: Алексей Кунилов

В конце первой зимней недели осадков в Свердловской области не ожидается. По ночам будет холодать до -25 ºС.

Сегодня, 3 декабря, днём температура воздуха составит -9...-14 ºС. В следующие два дня синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют до -7...-12 ºС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Предстоящие ночи на Среднем Урале будут морозными - до -14...-19 ºС, в горах и низинах до -25 ºС, при натекании облачности до -11 ºС.

В Екатеринбурге с 3 по 5 декабря столбики термометров будут опускаться днём до -7...-11 ºС, ночью - до -12...-18 ºС.

Ранее синоптики предупредили о смоге до конца рабочей недели. Ветер в ближайшие дни останется слабым и неустойчивым.

В Гидрометцентре России на этой неделе прогнозировали морозы в ряде регионов, в том числе в Свердловской области. Температура воздуха может отклониться на 5-10 градусов от нормы.