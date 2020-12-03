В Нижнем Тагиле ввели карантин по африканской чуме свиней

В пятикилометровой зоне от заражённого объекта все свиньи должны быть учтены. Фото: Алексей Кунилов.

На территории Среднего Урала ввели карантин по африканской чуме свиней. Инфекцию нашли в цехе переработки и реализации мяса, расположенном в Нижнем Тагиле на ул. Носова, 100.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился ввести ограничительные мероприятия, а именно, запретить посещение заражённого объекта посторонними и отгрузку продукции. Ответственным за это назначен ИП Колосюк А.В., держащий сеть продуктовых магазинов. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Документом утверждён план мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории региона. Согласно этому плану, входы и выходы инфицированного объекта необходимо оборудовать дезинфекционными барьерами, свиноводческая продукция должна быть изъята, а инфицированное мясо — уничтожено. Важно, чтобы на самом объекте не было животных, а в пятикилометровой зоне от него все свиньи были учтены. Их ежедневно будут осматривать ветеринары. Данные меры вводятся на период до принятия решения об их отмене.

Отмечается, что инфицированная продукция была произведена ООО «Коралл», зарегистрированном в Тверской области. На реализацию её направило ООО «Эдем» (Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 29).