В Свердловской области с 12 декабря начнут ловить граждан, незаконно срубивших ель к Новому году

В Свердловской области с 12 декабря начнут ловить граждан, незаконно срубивших ель к Новому году. Фото: Александр Зайцев.

Жителям Свердловской области напомнили об ответственности за рубку новогодних деревьев без разрешительных документов. Нарушителей будут ловить с 12 по 31 декабря.

В эти дни лесные инспекторы и сотрудники полиции будут дежурить в лесах и на дорогах общего пользования. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, они имеют право задерживать граждан, проверять документы, конфисковывать орудия рубки, а также составлять протоколы об административном правонарушении.

Штраф за незаконно срубленную ель для физлиц может достигать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 40 тысяч рублей, а юрлица могут быть оштрафованы и на 300 тысяч рублей. Если рубка совершена с применением техники либо в лесопарковом зелёном поясе, размер штрафа для граждан увеличится до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц до 500 тысяч рублей.

Кроме того, нарушителям придётся оплатить ущерб за каждое срубленное дерево, инструменты рубки будут изъяты. Если сумма ущерба превысит 5 тысяч рублей, возможно возбуждение уголовного дела по ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Наказание по этой статье предусматривает штраф до 500 тысяч рублей.

Как ранее сообщала "Областная газета", законно срубить ель или сосну на Новый год свердловчане смогут в период с 16 по 31 декабря. Для похода за деревом нужно обратиться в ближайшее от дома лесничество, написать заявление и оплатить стоимость ёлки.

Цена одной ели до одного метра составит 57 рублей 7 копеек, до 2 метров – 114 рублей 13 копеек, до 3 метров – 171 рубль 22 копейки. Заготовить таким образом можно не больше двух ёлок.