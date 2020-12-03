Свердловчан оштрафовали на 2,2 миллиона за возможные лесные пожары. Фото: Галина Соловьёва.

С начала года в Свердловской области к административной ответственности привлекли 307 нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. Общая сумма штрафов составила 2,2 млн рублей.

К ответственности привлекались как обычные граждане, так и юрлица. Первые чаще всего попадались во время разведения огня на пикниках, вторые – нарушали правила очистки мест рубок от порубочных остатков.

В течении пожароопасного сезона 2020 года к ответственности привлекли 307 человек, выписано 252 штрафа. В том числе, шесть свердловчан были оштрафованы по ст. 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека). По их вине лесные пожары произошли на территории Сысертского, Берёзовского, Егоршинского и Синячихинского лесничеств.

По данным департамента информполитики региона, за весь пожароопасный сезон было проведено 17 400 патрулирований, что на 30% больше, чем в прошлом году. Около 1 400 выходов в лес были проведены совместно с полицией и МЧС.

Ранее свердловчанам напомнили об ответственности за рубку новогодних деревьев без разрешительных документов. Нарушителей будут ловить с 12 по 31 декабря.

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