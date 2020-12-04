В России решили усовершенствовать лесоустройство

Поправки позволят навести порядок в планировании использования лесов. Фото: Галина Соловьёва

Российское правительство подготовило законопроект о совершенствовании проведения лесоустройства. Ожидается, что поправки позволят навести порядок в планировании использования лесов.

Как сообщает пресс-служба кабмина, планируется, что законопроект полностью реформирует систему лесоустройства. По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, предлагаемые поправки позволят «обеспечить государство и лесопользователей актуальной и достоверной информацией о лесных ресурсах и навести порядок в планировании их использования».

Законопроект также предполагает введение запрета на проведение аукционов и передачу в аренду для заготовки древесины лесные участки, лесоустроительные данные о которых уже не актуальны. Планируется закрепить требования о предоставлении лесного участка в аренду только при наличии актуальных материалов лесоустройства.

«В отношении огромных лесных территорий мы видим документы, которые были актуальны 30 лет назад. В таком случае добросовестные лесопользователи фактически арендуют «кота в мешке» - неизвестны ни качественные, ни количественные характеристики лесного участка. При такой модели перейти к грамотному использованию лесов с эффективным восстановлением просто невозможно», - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Законопроектом также вводится единый федеральный план лесоустроительных работ с учётом зон интенсивного использования лесов, который будет ежегодно актуализироваться.

Полномочия по лесоустройству должны перейти на федеральный уровень.

Добавим, что проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области лесоустройства» подготовлен по поручению Президента России в соответствии с «дорожной картой» по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденной вице-премьером в октябре этого года. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, «Областная газета» публиковала серию материалов о незаконной вырубке леса на территории Свердловской области. Автор публикаций, посвящённых коррупции в лесном хозяйстве региона, Станислав Мищенко признан победителем Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2020».