В Екатеринбурге отловили более 800 бездомных собак в 2020 году

Всех бездомных отловленных собак в Екатеринбурге сейчас стерилизуют и чипируют. Фото: Алексей Кунилов

С начала вступления в силу Федерального закона №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» прошло уже почти два года. Теперь всех бездомных собак, прежде чем отпустить обратно на волю, стерилизуют и чипируют. Корреспондент «Облгазеты» поговорил с главным инженером «Спецавтобазы» Виталием ЖИЖИНЫМ о том, как поступают с бездомными собаками в Екатеринбурге, откуда берутся деньги на их чипизацию и лечение и насколько опасными остаются такие животные после всех этих процедур.

— Куда везут собак в Екатеринбурге после отлова и что с ними делают дальше?

— Отловленные животные попадают в специальный приют на территории «Спецавтобазы». Там каждую собаку осматривает ветеринар, ставит ей прививку от чумки, проводит обработку от внешних и внутренних паразитов и при необходимости назначает лечение. После прохождения десятидневного карантина каждое животное стерилизуют, вакцинируют от бешенства и ставят ему электронный чип и ушную бирку с порядковым номером, по которому можно определить, когда и где была отловлена собака. Затем за её поведением наблюдает кинолог. Именно такой порядок работы с бездомными собаками предусмотрен федеральным законодательством. Всё это делается для того, чтобы оградить людей от возможного проявления агрессии со стороны собак, а также предотвратить размножение животных, не имеющих хозяина.

— Сколько времени проходит с отлова животного до момента его выпуска на волю?

— Срок нахождения собаки в приюте зависит от её поведения, а также от длительности лечения и периода восстановления, если она была больна. В среднем каждое животное содержится в приюте около трёх недель.

— Насколько дорого обходится проведение всех необходимых процедур для собак и их содержание в приюте? Кто всё это финансирует?

— Отлов собак финансируется администрацией Екатеринбурга в рамках муниципального контракта. Процедура отлова и услуги ветеринара, в которые входит обработка, стерилизация, чипизация и необходимое лечение, составляют порядка 3 000 рублей. Во столько же обходится и месячное содержание собаки в приюте. То есть в среднем на одну собаку тратится 6 000 рублей. На тех, кто находятся в приюте дольше, соответственно, больше.

— И всё же – опасны ли для окружающих такие собаки после выхода из приюта?

— В наш приют попадают разные собаки, в том числе имеющие агрессивное поведение. Для того чтобы его исправить, с животными работает профессиональный кинолог. На волю выпускаются только те животные, которые не представляют опасности для человека. Пока у собаки не исчезнут признаки агрессии, она будет находиться на содержании в приюте.

— Скольких чипированных собак с бирками уже выпустили на волю в Екатеринбурге?

— С января 2020 года в Екатеринбурге было отловлено более 800 уличных собак. Из них 451 животное выпустили на прежнее место обитания, а более 155 собак пристроили в семьи.