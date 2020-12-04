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4 декабря 2020, 15:59

В Свердловской области продлили прупреждение о смоге до 11 декабря

смог

В Свердловской области НМУ первой степени продлили до 11 декабря. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области на неделю продлили предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности сохранятся до 11 декабря.

Предупреждение было объявлено ещё 30 ноября и должно было быть отменено сегодня, 4 декабря. Однако по обновлённой информации Уральского гидрометцентра, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся в регионе до 20:00 11 декабря.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в конце первой зимней недели осадков не ожидается. По ночам на Среднем Урале будет холодать до -25 ºС.

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