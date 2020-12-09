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Общество / Природа
9 декабря 2020, 14:40

Мэр Екатеринбурга утвердил названия для двух скверов

названия двум скверам

Присвоены названия двум скверам в Екатеринбург. Фото: схема, представленная мэрией.

В Кировском районе Екатеринбурга два общественных пространства получили наименования. Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Александр Высокинский.

Официальные названия "ЮНЕСКО" и "Литературный" получили скверы, расположенные в периметре улиц Царской, Клары Цеткин, Дзержинского и Горького. Информация о новых топонимических объектах будет направлена  в том числе в Государственный адресный реестр, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», администрацию Кировского района города Екатеринбурга.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, ранее сквер "ЮНЕСКО" уже носил такое название. Однако оно было не официальным.

Ещё в прошлом году Александр Высокинский предложил наделить сквер "ЮНЕСКО" специальным статусом. Это должно оградить зелёную зону от возможной застройки. Данную инициативу тогда же поддержали депутаты гордумы.

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Областная газета Свердловской области

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