Мэр Екатеринбурга утвердил названия для двух скверов

Присвоены названия двум скверам в Екатеринбург. Фото: схема, представленная мэрией.

В Кировском районе Екатеринбурга два общественных пространства получили наименования. Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Александр Высокинский.

Официальные названия "ЮНЕСКО" и "Литературный" получили скверы, расположенные в периметре улиц Царской, Клары Цеткин, Дзержинского и Горького. Информация о новых топонимических объектах будет направлена в том числе в Государственный адресный реестр, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», администрацию Кировского района города Екатеринбурга.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, ранее сквер "ЮНЕСКО" уже носил такое название. Однако оно было не официальным.

Ещё в прошлом году Александр Высокинский предложил наделить сквер "ЮНЕСКО" специальным статусом. Это должно оградить зелёную зону от возможной застройки. Данную инициативу тогда же поддержали депутаты гордумы.

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