В конце недели свердловчан ждёт морозная погода

В Гидрометцентре России считают, что нынешняя зима не будет суровой, а погода будет переменчивой - периоды потепления будут сменяться сильными морозами. Фото: Галина Соловьёва

В конце второй декабрьской недели жителей Свердловской области ждёт морозная погода. Осадков не ожидается, в отдельных районах возможна гололедица.

По данным Уральского гидрометцентра, 10 декабря днём будет прохладно, до -5...-10, в горах до -15 ºС. Ожидается облачность с прояснениями. Ветер западный 5-10 м/с, ночью отдельные порывы 12-17 м/с.

В ночь на пятницу подморозит до -9...-14 ºС, в горах и низинах -19...-24 ºС. Днём синоптики прогнозируют до -4...-9 ºС, в низинах до -14 ºС.

В ночь на 12 декабря столбики термометров опустятся до -7...-12 ºС, в горах и низинах -17...-22 ºС. Днём будет до -5...-10 ºС.

В Екатеринбурге в конце недели будет холодать днём до -5...-9 ºС, по ночам - до -9...-14 ºС.

В Гидрометцентре России считают, что нынешняя зима не будет суровой, а погода будет переменчивой - периоды потепления будут сменяться сильными морозами. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.