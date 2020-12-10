В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Фото: Галина Соловьёва.

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его эпицентр находился в Республике Бурятия, в дельте реки Селенга.

Землетрясение было зафиксировано в 5:45 по местному времени. Подземные толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах Бурятии и в Улан-Удэ. Также сейсмособытие коснулось жителей Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия, в настоящее время в регионе проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики, к работе привлечены 75 групп. По предварительным данным, все объекты работают в штатном режиме. Жертв и разрушений не обнаружено.

В Иркутске после произошедшего ввели режим повышенной готовности. Дежурные службы города собирают информацию о последствиях землетрясения, обследуют жилые дома. Сообщений о повреждениях зданий здесь также не поступало. Жертв не выявлено, передаёт пресс-служба мэрии города.

Напомним, в сентябре землетрясение произошло на другом берегу Байкала. Эпицентр находился вблизи рабочего посёлка Култук Иркутской области.