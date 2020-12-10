Упущенная выгода Екатеринбургского зоопарка составила 40 миллионов. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбургский зоопарк не получил 40 миллионов рублей дохода. Причиной стало его закрытие из-за ограничительных мер по COVID-19.

Учреждение уходило на карантин и было недоступно для посетителей в течение 119 дней. Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе зверинца.

Изданию также уточнили, что основные статьи расходов зоопарка в эти трудные дни оплачивались учредителем. Так, власти города поддерживали коммунальные расходы и заработную плату сотрудников. Кроме того, обеспечивали животных кормами. Все рационы были сохранены.

"Окончательную годовую сумму озвучивать преждевременно, так как и сейчас, в тяжёлые зимние месяцы, продолжается финансовая поддержка города на основные статьи расходов, за что мы благодарны учредителю и мэру", – сказали в пресс-службе.

Напомним, в этом году зоопарк отмечает своё 90-летие. В юбилейный год учреждение столкнулось с трудностями, связанными с пандемией коронавируса: в течение нескольких месяцев оно было закрыто. Возобновить работу удалось только 25 июля. В июне зоопарк недополучил 18 млн рублей, в июле – 15 млн. В августе учреждению передали 5,5 млн рублей, которые были сэкономлены от празднования Дня города.

Екатеринбургский зоопарк – уникальное место. На небольшой территории в центре города дружно размещаются 1200 особей более 350 видов животных. Девяносто лет парк неизменно находится на одном и том же месте, начавшем свою историю с сада семьи Филитц.

Недавно стало известно, что в зоопарк прибыли новые обитатели. Животных доставили из Удмуртии, Ярославля, Челябинска и Омской области.

Добавим, цирк, который также был закрыт несколько месяцев, вернётся к работе с 26 декабря. Зрителям представят программу "Шоу воды, огня и света!". Меньше всего простоя было в театрах Свердловской области. Они начали открываться в сентября.

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