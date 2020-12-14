Прокуратура обязала реконструировать очистные сооружения в посёлке Уралец

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды. Фото: Павел Ворожцов

Администрацию Нижнего Тагила и МУП «Горэнерго-НТ» обязали реконструировать очистные сооружения в посёлке Уралец. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки установлено, что МУП «Горэнерго-НТ» эксплуатирует очистные вооружения, находящиеся в муниципальной собственности, для водоотведения сточных вод в посёлке Уралец. Для сброса сточных вод предприятием используется безымянное болото на склоне долины реки Мартьян. При этом у предприятия нет решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Как показали замеры специалистов, сброс загрязняющих веществ в сточных водах на выходе с очистных сооружений в несколько раз превышает предельно допустимые концентрации вредных веществ сразу по нескольким показателям: нитрит-иону, фосфат-иону и аммоний-иону.

Таким образом установлено, что сброс недостаточно очищенных сточных вод в безымянное болото оказывает негативное влияние на реку Мартьян.

В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление с требованиями обязать городскую администрацию и МУП «Горэнерго-НТ» реконструировать очистные сооружения в посёлке Уралец.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования. Решение ещё не вступило в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.