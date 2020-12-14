В Екатеринбурге продолжают поиск площадки для строительства второй очереди зоопарка

В Екатеринбурге продолжают искать площадку для строительства второй очереди зоопарка, несмотря на то, что пока, по мнению специалистов, в уральской столице нет подходящей для этого территории. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге продолжают искать площадку для строительства второй очереди зоопарка. Как сообщили «Облгазете» в Управлении культуры Екатеринбурга, альтернативной территории взамен той, где ранее планировалось возвести объект, пока не найдено.

Напомним, что вопрос о переезде Екатеринбургского зоопарка обсуждается несколько лет. В 2015 году сообщалось, что к 2023 году он появится в Новокольцовском районе. Позднее, в сентябре 2020 года, директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина во время пресс-конференции заявила, что ни о каком переезде речи не идёт: зоопарк ищет площадку для строительства второй очереди. Однако в конце сентября стало известно, что участок в границах Сибирского тракта — ЕКАД — Кольцовского тракта — улицы Чистой, где планировали разместить вторую очередь зоопарка, будет использоваться для других целей.

Позже сообщалось, что специалисты департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга установили, что подходящих для зоопарка земельных участков в городе нет. Тем не менее сейчас сотрудники Екатеринбургского зоопарка включены в рабочую группу, созданную городской администрацией. В ней обсуждаются вопросы выбора новой площадки, разработки концепции зоопарка. Очные совещания рабочей группы в связи с пандемией коронавируса приостановлены.

– Разговоры о переезде зоопарка ведутся со дня его основания, но пока, за все 90 лет, не было найдено ни финансовой возможности осуществить строительство, ни идеальной площадки, подходящей по всем параметрам для такого сложного учреждения, как зоологическая выставка животных, которая содержит редкие виды со всех континентов земли в условиях, максимально приближенных к естественным, – комментирует «Облгазете» начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

Стоимость разработки проектно-сметной документации и самого строительства второй очереди Екатеринбургского зоопарка, по словам Ильи Маркова, определить невозможно, так как не выбрана площадка, а значит, не разработана концепция по формированию коллекции, не выбран принцип демонстрации видов. Концепция зоопарка определит, сколько и какого размера тёплых павильонов и открытых вольеров понадобится, как они должны быть расположены, каким должен быть их интерьер. Стоимость строительства даже одного тёплого моновидового павильона, как отмечают в Управлении культуры Екатеринбурга, может составлять порядка четырёх-семи миллиардов рублей.

– В 2019 году подписаны постановления России о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах и о лицензировании этих учреждений. На данный момент требования прописаны не в полном объёме. Строительство второй очереди зоопарка будет осуществляться в соответствии с новыми данными о современных нормативах содержания животных, – говорит Илья Марков.

Отметим, что ранее руководство Екатеринбургского зоопарка сообщало, что действующая площадка зоопарка по адресу Мамина-Сибиряка, 189 будет сохранена, так как она остаётся востребованной посетителями и находится в центре уральской столицы. Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка, сейчас учреждение готовится к открытию нового семейного кафе и летнего парка бабочек.