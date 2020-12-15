Школьников Свердловской области приглашают в образовательную эко-программу по сохранению редких животных

Панда - редкий вид животных

МТС и Московский зоопарк запустили творческо-образовательную программу по экологии для школьников в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М".

Школьники из Екатеринбурга и Свердловской области смогут пройти в онлайн просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных учёных и исследователей.

На сайте проекта "Поколение М" дети от шести до 14 лет могут освоить интерактивный курс по изучению редких видов животных и познакомиться со средой их обитания. В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию. Выполнив их, школьники получат комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде. Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: "Большие панды", "Млекопитающие", "В джунглях", "Заповедникум" и "Что такое зоопарк?". В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы.

Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс, где они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться "за кулисами" Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на "Поколения М" до 31 мая 2021 года.

Урал богат представителями животного мира, сотни видов которых занесены в региональную Красную книгу. Поэтому важно всесторонне поддерживать сохранение уникальной фауны.

В этом году компания предложила школьникам новый фокус для применения их творческих способностей и обратить внимание на тему экологии и экоосознанности. А благодаря сотрудничеству с Московским зоопарком, обладающим широкой экспертизой в природоохранной деятельности будет запущен специальный конкурсно-образовательный стрим, который в игровом формате научит ребят беречь природу.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках "Поколения М", будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.