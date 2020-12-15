В Нижнем Тагиле представили проект озеленения экопарка на Муринских прудах. Фото: пресс-служба горадминистрации.

В Нижнем Тагиле представили концепцию озеленения экопарка в микрорайоне Муринские пруды. Там планируется высадить порядка 210 деревьев и 2,9 тыс. декоративных кустарников.

Напомним, экопарк создан благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». На территории в 7,5 гектара, где ранее располагался пустырь, организовано шесть игровых площадок, столько же – для отдыха, одна территория для воркаута и тренажёров, ещё одна – для катания на роликах и самокатах. На работы было направлено порядка 95 млн рублей, в том числе 83 из федерального бюджета. Открытие состоялось 16 октября.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, к торжественному открытию на территории парка было засеяно более 40 тысяч кв. метров газонов, разбиты цветники. Теперь в планах продолжить работы по озеленению общественной территории.

Предварительный проект представили специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» и МБУ «Служба экологической безопасности». В нём выделено место для липовой аллеи. Также специалисты посоветовали высадить хвойные растения, яблони и сирень, а по периметру парковки – «живую» изгородь из кизильника и пузыреплодника. При выборе растений предпочтение отдавалось деревьям и кустарникам, которые хорошо произрастают в условиях нашего климата, устойчивы к болезням.

Отмечается, что для озеленения парка подготовят деревья высотой от 5 до 2,5 метров. Большая часть саженцев есть в городском питомнике, остальные закупят в питомниках Свердловской области.

Следующее совещание состоится до конца декабря, окончательный проект должен быть утвержден к весне 2021 года.

Ранее стало известно, что МУП «Тагилдорстрой» займётся реконструкцией двух скверов и площади, ремонт которых запланирован в Нижнем Тагиле в 2021 году. Речь идёт о территории возле ДК «Юбилейный», площади Танкостроителей и «Аллеи рандеву».