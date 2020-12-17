В Свердловскую область вернутся умеренные морозы

Вторая половина декабря будет холоднее первой. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики прогнозируют возвращение умеренных морозов. 19 и 20 декабря может похолодать до -23° С.

Небольшой снег пройдёт в конце рабочей недели. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность.

"Погода нынешнего декабря, в его первой половине, выдалась на редкость устойчивой. На севере Свердловской области было на 2° С теплее обычного. Сейчас антициклон отступил на Казахстан, на Урале атмосферное давление будет неуклонно понижаться. В ближайшие дни атмосферный фронт принесёт немного снега. В предстоящие выходные дни после довольно мягкой, облачной погоды с осадками наступит умеренный мороз: температура воздуха 19-21 декабря ночью -18...-23° С, днём -13,-18° С", - рассказала Галина Шепоренко.

Добавим, что в четверг и пятницу столбики термометров в Свердловской области будут подниматься до -5...-10° С, в Екатеринбурге - до -5...-10° С. К выходным похолодает. В ночь субботу ожидается уже до -18...-23° С, в столице Урала - до -20° С. Днём 19 декабря будет до -14,-19° С, в Екатеринбурге - до -16° С. Ветер западный 4-9 м/с.

Добавим, что накануне синоптики Уральского гидрометцентра сняли предупреждение о смоге в регионе. Ранее его продлевали трижды с начала зимы.