На Урале спустя две недели сняли предупреждение о смоге

Неблагоприятные метеорологические условия продержались в регионе более двух недель. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области сняли предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия продержались в регионе более двух недель.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на текущий момент в Свердловской области нет действующих предупреждений об атмосферном загрязнении или природных катаклизмах. Предупреждение о смоге, которое действовало на Среднем Урале с 30 ноября, сняли вечером 16 декабря.

Напомним, до этого синоптики трижды с начала зимы продлевали предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Сначала до 4 декабря, затем до 11-го, потом до 16-го.

Ранее «Областная газета» разбиралась, что стало причиной смога, столь длительное время державшегося над Свердловской областью.

Добавим, что в ближайшие дни Уральские синоптики прогнозируют возвращение в регион умеренных морозов. 19 и 20 декабря может похолодать до -23 градусов.