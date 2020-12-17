Перед Новым годом уральские синоптики ожидают приход студёного воздуха с Таймыра

В ближайшие дни в Свердлвскую область придут умеренные морозы, а перед Новым годом в регион может проникнуть волна Таймырского студеного воздуха. Фото: Алексей Кунилов

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в последнюю неделю 2020 года на Средний Урал может проникнуть волна Таймырского студёного воздуха. Вторая половина декабря будет холоднее первой.

По данным синоптиков, погода в первые две недели зимы была на редкость устойчивой. А на севере Свердловской области было на 2 градуса теплее обычного.

"В атмосфере ЕТ России и Урала безраздельно властвовал антициклон, благодаря которому давление постоянно превышало климатическую норму на 15-20 гектопаскалей, почти не было осадков. Сейчас антициклон отступил на Казахстан, атмосферное давление на Урале будет неуклонно понижаться. В ближайшие дни атмосферный фронт принесёт немного снега", - рассказала также Галина Шепоренко.

В ближайшие дни в Свердлвскую область придут умеренные морозы. Подробный прогноз можно посмотреть здесь.

Предварительного прогноза погоды на последние дни перед Новым годом в Уральском гидрометцентре пока не дают. По данным Гисметио и "Яндекс. Погоды", в конце декабря пойдёт снег, столбики термометров будут показывать до -14 °С днём и до -16 °С вечером.