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Общество / Природа
18 декабря 2020, 12:32

Из Екатеринбурга за ночь вывезли 440 тонн снега

Уборка снега

Коммунальные службы чистят городские магистрали и борются с образованием льда на дорогах и тротуарах. Фото: Алексей Кунилов

За минувшую ночь с улиц Екатеринбурга вывезли более 440 тонн снега. В мэрии уральской столицы отчитались о том, как коммунальные службы чистят городские магистрали и борются с образованием льда на дорогах и тротуарах.

В уборке снега ночью было задействовано 178 единиц спецтехники. В их числе 41 комбинированная дорожная машина (КДМ), 50 тракторов, 17 фронтальных погрузчиков и 43 самосвала. Кроме того, к расчистке улиц в ночную смену привлекали 83 дорожных рабочих.

Отмечается, что в первую очередь от снега и наледи расчищаются площадки остановочных комплексов и пешеходные переходы. Весь выпавший снег вывезли на снегоприёмные полигоны.

Для обработки проезжей части от наледи службы благоустройства использовали почти 53 тонны противогололёдных материалов, а также три тонны мелкой щебёнки на пешеходной части улиц.

Работы по расчистке улиц уральской столицы продолжаются и днём 18 декабря. В уборке задействовавано 185 единиц спецтехники и 349 дорожных рабочих.

Напомним, что в середине ноября, когда на Екатеринбург обрушились сильные снегопады, с улиц Екатеринбурга вывозили около 650 тонн снега за одну ночь.

Первый зимний месяц в Екатеринбурге выдался относительно малоснежным — осадков в декабре практически не было. С начала месяца службы благоустройства всех районов города отправили на снежные свалки почти 35 тысяч тонн снега.

Накануне сообщалось, что в ближайшие дни в Свердловскую область вернутся умеренные морозы: 19 и 20 декабря может похолодать до -23 градусов. Дорожные службы уже предупредили уральских водителей об ухудшении погодных условий.

Областная газета Свердловской области

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