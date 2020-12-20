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20 декабря 2020, 21:20

Свердловчан предупредили о сильном ветре предстоящей ночью

По данным синоптиков ночью 21 декабря в Свердловской области ожидается сильный ветер.

По данным синоптиков ночью 21 декабря в Свердловской области ожидается сильный ветер. Фото: Павел Ворожцов

Уральские спасатели выступили с экстренным предупреждением. По данным синоптиков, ночью 21 декабря в Свердловской области ожидается сильный ветер.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, порывы ветра будут достигать до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендовали уральцам соблюдать меры безопасности в период непогоды.

В МЧС напомнили, что если сильный ветер застал на улице, стоять около стен домов не рекомендуется, поскольку с крыш и балконов может упасть шифер или другие предметы. Автомобилистам посоветовали не парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Ранее сообщалось, что в начале предстоящей недели на Среднем Урале ожидаются морозные ночи и небольшие осадки в виде снега. При прояснениях температура воздуха может опуститься до -24 градусов, но к середине недели морозы отступят и придёт потепление.

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